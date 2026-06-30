"А так можна було?" Українець розповів, як легко уникати черг в "АТБ"

Скористуватись цим способом може кожен

Українець у мережі поділився корисним лайфхаком, як обійти черги в "АТБ". У цьому допоможе застосунок мережі та опція "Скануй Купуй".

Як зазначив користувач у Threads, не завжди система працює злагоджено, тому слід бути обачним. Особливо, якщо купуєте товар за знижками.

"Вчора увечері заскочив в "АТБ". Взяв пива і апельсинки. А там дві каси відкрито, і на кожну десь по людей 15… В додатку є Scan&Buy, але… Минулого разу як купляв, то не пробило знижку. А я людина з 90-х, мені тих 1,37 гривні принципово!

Вчора вже думаю – та що там, не буду чекати. Просканував пиво, охоронець зважив мені апельсинки, вбив то все в додатку — а воно вже там працює зі знижками. Оплатив, показав охоронцю на виході чек — та й почалапав", — йдеться у повідомленні.

У коментарях користувачі писали, що навіть не знали, що в "АТБ" є така функція. Тепер чимало людей хочуть перевірити її роботу, аби також уникати довгих черг та заощаджувати час. У мережі писали:

Дякую, не знала. Знала лише за знижки.

Файно! Треба спробувати. То у всіх АТБ, чи в деяких?

Для довідки

Функція "Скануй Купуй" є у застосунку "АТБ", який можна завантажити і для Android, і для iOS. Основна перевага застосунку в тому, що покупець за допомогою смартфона може одразу відсканувати товар та згодом оплатити його. Тобто для цього не треба йти на касу — просканував, поклав у кошик та оплатив картою з телефона.

Як користуватись "Скануй Купуй" в "АТБ"

Після завантаження застосунку, слід пройти швидку авторизацію за номером телефону. Також тут показують акції магазину, історію чеків та меню додавання платіжних карток. Найбільша кнопка – "Почати сканувати".

Для роботи застосунку треба доступу до Bluetooth та GPS. За допомогою останнього відбувається пошук магазину для оплати, це обов'язкова умова. Після сканування та оплати товарів, з'являється QR-код, який має затвердити охоронець. Якщо вийти з магазину без підтвердження охоронця, застосунок покупця заблокують і він не зможе користуватись цією функцією.

Раніше "Телеграф" розповідав, як в "АТБ" отримати гроші за зіпсовані продукти з нормальними строками.