"А так можно было?" Украинец рассказал, как легко избегать очередей в "АТБ"

Воспользоваться этим способом может каждый

Украинец в сети поделился полезным лайфхаком, как обойти очереди в "АТБ". В этом поможет приложение сети и опция "Скануй Купуй".

Как отметил пользователь Threads, не всегда система работает слаженно, поэтому следует быть осмотрительным. Особенно, если приобретаете товар по скидкам.

"Вчера вечером заскочил в "АТБ". Взял пива и апельсинки. А там две кассы открыты, и на каждую где-то людей по 15… В приложении есть Scan&Buy, но… В прошлый раз как покупал, то не пробило скидку. А я человек из 90-х, мне тех 1,37 гривны принципиально!

Вчера уже думаю – да что там, не буду ждать. Просканировал пиво, охранник взвесил мне апельсинки, вбил все в приложение — а оно уже там работает со скидками. Оплатил, показал охраннику на выходе чек — и пошел", — говорится в сообщении.

В комментариях пользователи писали, что даже не знали, что в "АТБ" есть такая функция. Теперь многие хотят проверить ее работу, чтобы также избегать длинных очередей и экономить время. В сети писали:

Спасибо, не знала. Знала только за скидки.

Прекрасно! Надо попробовать. Это у всех АТБ или у некоторых?

Для справки

Функция "Скануй Купуй" находится в приложении "АТБ", которое можно загрузить и для Android, и для iOS. Основное преимущество приложения в том, что покупатель с помощью смартфона может сразу отсканировать товар и оплатить его. То есть, для этого не нужно идти на кассу — просканировал, положил в корзину и оплатил картой с телефона.

Как пользоваться "Скануй Купуй" в "АТБ"

После загрузки приложения следует пройти быструю авторизацию по телефону. Также здесь показывают акции магазина, историю чеков и меню добавления платежных карт. Самая большая кнопка – "Начать сканировать".

Для работы приложения требуется доступ к Bluetooth и GPS. Посредством последнего происходит поиск магазина для оплаты, это обязательное условие. После сканирования и оплаты товаров появляется QR-код, который должен утвердить охранник. Если выйти из магазина без подтверждения охранника, приложение покупателя заблокируется и он не сможет пользоваться этой функцией.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" получить деньги за испорченные продукты с нормальными сроками.