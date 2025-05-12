Комфорт за розумні гроші: де знайти авто з кондиціонером до 3000 доларів

Огляд пропозицій за 3 тисячі доларів

Знайти хороший автомобіль за доступною ціною в столиці – завдання непросте, але цілком можливе. Сьогодні розглянемо кілька варіантів авто за 3 тисячі доларів, які оснащені кондиціонером та перебувають у гарному технічному стані.

За даними сайту AUTO.RIA.com, на ринку можна знайти кілька моделей у цій ціновій категорії, які відповідають заявленим вимогам. Розглянемо детальніше кожну з представлених пропозицій.

Chevrolet Aveo 2010 – 2 990 $ (124 055 грн)

Автомобіль із пробігом 267 тисяч кілометрів пропонується у повністю справному стані. Встановлено надійний двигун 1.5 E-tec, який працює як на бензині, так і на газу. Коробка передач функціонує без зауважень, а ходова частина отримала низку нових деталей: сайленблоки задньої балки, рульовий наконечник з тягою, пильники, сайленблоки нижнього важеля. У машині замінили прокладку клапанної кришки та бензонасос із фільтрами. Кондиціонер заправлений і працює справно, склопідйомники також у робочому стані. Кузов не має значних пошкоджень іржею, пороги та днище у хорошому стані, як каже власник.

Citroen C1 2011 – 2 999 $ (124 429 грн)

Компактний французький автомобіль з економічним бензиновим двигуном об'ємом 1 літр та механічною коробкою передач. Пробіг цього міського хетчбека становить 143 тисячі кілометрів. Кондиціонер входить до комплектації та перебуває в робочому стані.

Chery M11 2011 – 3 000 $ (124 470 грн)

Китайський седан із бензиновим двигуном 1.6 та механічною коробкою передач має оригінальний пробіг 125 тисяч кілометрів. За словами власника, двигун працює без нарікань, ходова частина перебуває у нормальному стані. Кузов має деякі косметичні недоліки: тріснутий передній бампер і місцями пошкоджена фарба. Автомобіль повністю на ходу, обладнаний кондиціонером, електросклопідйомниками та мультимедійною системою.

Раніше також "Телеграф" розповідав, що в Луцьку на авторинку продаються недорогі автомобілі. На початку травня на авторинку з'явилось багато непоганих пропозицій.