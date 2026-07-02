Укр

Дело в одной заслонке: как усилить работу кондиционера в авто за несколько минут (видео)

Автор
Юлия Закирова
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Автор
Большинство водителей делают это не правильно
Большинство водителей делают это не правильно. Фото Телеграф

Простой алгоритм поможет быстро избавиться от духоты в салоне

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В жаркие летние дни салон автомобиля, долго стоявшего под солнцем, может нагреваться до очень высоких температур. Чтобы кондиционер быстрее справился со своей задачей, следует придерживаться одного простого правила.

Подробнее о нем рассказал автомеханик avtotandem на своей странице в TikTok.

По словам специалиста, многие водители сразу после посадки в авто закрывают окна и включают кондиционер на максимум. Однако это не самый эффективный способ охладить салон.

Автомеханик советует сначала завести автомобиль, включить кондиционер и закрыть рециркуляцию воздуха. После этого необходимо открыть все окна и проехать в таком режиме примерно 3–5 минут. Это позволит быстро выгнать из салона раскаленный воздух.

Не совершайте эту ошибку

Только после этого можно открыть рециркуляцию, закрыть окна и пользоваться кондиционером в обычном режиме. Таким образом, прохладный воздух начнет циркулировать значительно эффективнее.

Как объяснил автомеханик, если пропустить этот этап, разогретый воздуховод может мешать корректной работе системы охлаждения и вентиляции. В результате кондиционеру понадобится больше времени, чтобы создать комфортную температуру в салоне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как экономить горючее летом одним действием: этим лайфхаком поделился британец.

Теги:
#Жара #Советы #Автомобильный кондиционер