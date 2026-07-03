Чи справді McDonald’s викидає бургери та картоплю після тривоги: відповідь здивувала українців

У компанії діють одні з найсуворіших стандартів зберігання продукції

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Після повітряної тривоги всі готові продукти та страви у McDonald’s обов'язково списуються та викидаються. Це продиктовано суворими стандартами безпеки харчових продуктів.

Це підтверджує і колишній працівник мережі Михайло (mickeyoot) в Тредсі. Українців це здебільшого обурило.

Колишній працівник McDonald’s підтвердив, що компанія викидає готові страви після тривоги/ Скриншот

Зауважимо, під час заклади закриваються, а в разі евакуації обладнання вимикається. Готові страви, які не встигли видати гостям за перші хвилини до закриття, утилізуються. За стандартами, продукти не можуть залишатися без контролю за температурним режимом під час простою. Дехто пропонував віддати нужденним чи просто перехожим. "Після тривоги воно вже псується за стандартами, і ми не можемо його давати клієнтам", — пише Михайло.

Чому McDonald’s не роздає їжу, яка зіпсується/ Скриншот

В McDonald’s стандарти надзвичайно строгі. У публічних правилах вказано, що страви з яловичини зберігаються в контейнері для перенесення не більше 10 хвилин, а картопля фрі — не більше 5 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що McDonald’s не відкриваються миттєво після закінчення тривоги. Персоналу потрібен час, щоб не тільки перевірити обладнання, а й провести процедури безпеки та посмажити свіжу продукцію.