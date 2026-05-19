Меню McDonald’s подорожчало на очах: що коштує вже 300 гривень (фото)

Як змінилися ціни всього за місяць

Ціни в ресторанах McDonald’s в Україні знову зросли — частина популярних позицій подорожчала вже на 20-30 гривень лише за останній місяць.

Найбільше зміни торкнулися бургерів, картоплі фрі та комбо-наборів. Детальніше про це написав "Телеграф".

Як змінились ціни

Згідно з оновленими цінами, наприклад, "Біг Мак" подорожчав із 129–135 грн у квітні до 149–159 грн у травні 2026 року. Таким чином, зростання склало до 25 гривень. "Дабл Біг Тейсті" додав у ціні приблизно стільки ж — тепер його продають за 265–279 грн замість 245–255 грн. Подорожчали й більш доступні позиції: "Чізбургер" виріс у ціні на 5–10 грн, а "МакЧікен" — приблизно на 10–15 грн.

Помітно змінилися й ціни на картоплю фрі. Якщо ще у квітні маленька порція коштувала 49–55 грн, то зараз — уже 59–65 грн. Велика картопля фрі піднялася до 95–105 грн. Комбо-набори також стали дорожчими: "Біг Мак Меню" тепер коштує майже 300 грн. Ціна на нього виросла найбільше — на 30 гривень.

З напоїв на 5-10 гривень подорожчала Coca-Cola середня, а з десертів — на 5-15 гривень Макфлурі.

Як виросли ціни на меню McDonald’s у період квітня-травня 2026

Для порівняння, інфографіка "Телеграфа" показувала, що протягом травня-жовтня 2025 року ціни зростали значно повільніше. Тоді "Біг Мак" подорожчав лише зі 129 до 135 грн, "Чізбургер" — із 67 до 69 грн, а "Мак Чікен" — зі 112 до 115 грн. Найбільше тоді додала в ціні картопля фрі: велика порція виросла з 69 до 82 грн.

Скільки коштували бургери, картопля фрі та нагетси у McDonald’s у період травня-жовтня 2026

Нинішнє підвищення виглядає значно відчутнішим. Якщо у 2025 році більшість позицій дорожчала на 2–10 грн за кілька місяців, то тепер окремі бургери та меню додали понад 20 грн лише за короткий період.

Водночас деякі категорії майже не змінилися в ціні. Зокрема, соуси, вода та частина десертів залишилися приблизно на тому ж рівні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує зібрати повну колекцію чашок з Friends-меню в McDonald’s.