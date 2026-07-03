Действительно ли McDonald’s выбрасывает бургеры и картошку после тревоги: ответ удивил украинцев

В компании действуют одни из самых строгих стандартов хранения продукции

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После воздушной тревоги все готовые продукты и блюда в McDonald’s обязательно списываются и выбрасываются. Это продиктовано строгими стандартами безопасности пищевых продуктов.

Это подтверждает и бывший работник сети Михаил (Mickeyoot) в Тредсе. Украинцев это по большей части возмутило.

Бывший работник McDonald’s подтвердил, что компания выбрасывает готовые блюда после тревоги/ Скриншот

Заметим, что во время заведения закрываются, а в случае эвакуации оборудование выключается. Готовые блюда, которые не успели выдать гостям за первые минуты до закрытия, утилизируются. По стандартам продукты не могут оставаться без контроля за температурным режимом во время простоя. Некоторые предлагали отдать нуждающимся или просто прохожим. "После тревоги оно уже портится по стандартам, и мы не можем его давать клиентам", — пишет Михаил.

Почему McDonald’s не раздает испортившуюся пищу/ Скриншот

В McDonald’s стандарты очень строги. В публичных правилах указано, что блюда из говядины хранятся в контейнере для переноски не более 10 минут, а картофель фри – не более 5 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что McDonald’s не открываются мгновенно после окончания тревоги. Персоналу нужно время, чтобы не только проверить оборудование, но и провести процедуры безопасности и пожарить свежую продукцию.