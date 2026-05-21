Чому McDonald's довго не відкривається після відбою тривоги: працівники розкрили секрети

Денис Подставной
Макдоналдс під час сирен. Фото Колаж "Телеграфу"

Нюансів процесу відкриття відразу кілька

Ресторани мережі швидкого харчування McDonald’s в Україні змушені призупиняти свою роботу під час повітряних тривог. Однак відкриття закладів після відбою відбувається далеко не одразу, і на це є цілий ряд причин.

Про це розповіли користувачі Threads. Так, одна з українок запитала, чому ресторани так довго відновлюють роботу після відновлення безпеки.

"Працівники McDonald's тут? До вас питання. Чому ви так довго відкриваєтеся після повітряної тривоги? Дуже цікаво", — запитує дівчина.

У відповідь користувачі, які представилися працівниками громадського харчування, пояснили авторці поста внутрішні нюанси процесу. За словами однієї з дівчат, підготовка до відкриття включає цілий комплекс обов'язкових процедур:

  • "повернутися з укриття;
  • почергово всім помити і продезінфікувати руки;
  • включити техніку і почекати, поки обладнання вийде на робочий температурний режим;
  • посмажити свіжу продукцію у фритюрах (оскільки все, що залишалося до тривоги, списується у відходи);
  • провести процедуру перевірки безпеки м'яса та температурні заміри;
  • прибрати зал.
  • Це базовий мінімум. І саме це займає час" – підсумувала працівниця.

Аналогічні внутрішні процеси описала і колишня працівниця мережі "Львівські круасани".

"Після відбою потрібно прийти, переодягнутися у форму, включити все, і тоді вже всі приступають до обов'язків. Поки всі працівники не будуть у формі і на своїх робочих місцях, робота не починається", — розповіла дівчина.

