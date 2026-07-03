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Володимир Зеленський "засвітився" в китайській дорамі: українка показала несподіваний момент (відео)

Автор
Юлія Закірова
Дата публікації
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Автор
Дійсно несподівана поява президента
Дійсно несподівана поява президента. Фото Телеграф

Незвичайний епізод швидко привернув увагу користувачів TikTok та викликав хвилю жартів

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Українка звернула увагу на несподівану деталь під час перегляду китайської дорами. У сцені, де двоє героїв спілкувалися між собою, на телевізорі, який стояв позаду них, транслювалося звернення президента України Володимира Зеленського.

Відео цього епізоду дівчина з ніком amic_dancer1 опублікувала у TikTok.

Дійсно потужно

Як з'ясувалося, йдеться про дораму під назвою "Містер безсоння в пошуках кохання". Президент з'являється на екрані в 11 серії.

У коментарях користувачі жартували, що зовсім не очікували побачити Зеленського в китайській дорамі. Дехто припустив, що сцена знімалася вже після початку повномасштабної війни, а телевізійний сюжет мав підкреслити міжнародний контекст подій у серіалі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", в мережі показали дивні товари — іграшки із зображенням Володимира Зеленського зчинили ажіотаж.

Теги:
#Володимир Зеленський #ТікТок #Дорами