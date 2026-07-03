Владимир Зеленский "засветился" в китайской дораме: украинка показала неожиданный момент (видео)

Необычный эпизод быстро привлек внимание пользователей TikTok и вызвал волну шуток

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Украинка обратила внимание на неожиданную деталь во время просмотра китайской дорамы. В сцене, где двое героев общались между собой, на стоящем позади них телевизоре транслировалось обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Видео этого эпизода девушка с ником amic_dancer1 опубликовала в TikTok.

Действительно мощно

Как выяснилось, речь идет о дораме под названием "Мистер бессонницы в поисках любви". Президент появляется на экране в 11-ой серии.

В комментариях пользователи шутили, что совсем не ожидали увидеть Зеленского в китайской дораме. Некоторые предположили, что сцена снималась уже после начала полномасштабной войны, а телевизионный сюжет должен был подчеркнуть международный контекст событий в сериале.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в сети показали странные товары — игрушки с изображением Владимира Зеленского устроили ажиотаж.