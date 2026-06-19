Заступниця міністра виявилася фанаткою росіян. На її сторінці помітили цікаве відео

На кадрах засвітився не тільки прапор Росії

Заступниця міністра юстиції Олена Ференс потрапила у гучний скандал. Адже вона репостнула відео російської блогерки про складнощі жіночої долі.

Про це свідчить сторінка політка в Instagram. Зауважимо, що Ференс зробила репост відео не у сторіс, які зберігаються 24 год, а на сторінку.

При цьому саме відео має музику російською про жіночу долю та навіть кадри з прапором Росії. До слова, трек авторки називається "Від**бійтесь". Ці дії заступниці міністра юстиції викликають чимало питань на п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Адже чиновниця має понад 20-річний стаж у політиці.

Сторінка Олени Ференс з репостом відео

Кадри з відео, яке репоснула Ференс

Кадри з відео, яке репоснула Ференс

Цікаво, що відео блогерки не свіже, вона його опублікувала ще у жовтні 2025 року, чому Ференс зробила репост у червні 2026 року — невідомо. Ба більше, серед підписок заступника міністра є російський бренд "Пальто високої якості". Цей факт теж не залишився без уваги мережі та викликав ще більше питань.

Підписки Олени Ференс

Сторінка у "Фейсбук" Олени Ференс

Зауважимо, що Ференс, як представник Мін'юсту, тільки 5 червня 2026 була присутня у Львові на VI Всеукраїнському форумі судових експертів "Сучасна судова експертиза: стан, проблеми та перспективи розвитку в умовах глобальних викликів".

Олена Ференс на форумі у Львові

Олена Ференс на форумі у Львові

Для довідки

Олена Ференс — заступниця міністра юстиції України. Має звання заслуженого юриста України з 25-річним стажем роботи в системі органів юстиції. З 2016 року вона очолювала Департамент приватного права Міністерства юстиції України. 1 квітня 2025 Кабінет Міністрів України офіційно призначив її заступницею міністра.

Олена Ференс

Цікаво, що за час політичної кар'єри Ференс не фігурувала у скандалах. Однак зараз репостнула відео російської блогерки, що обурило суспільство.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Болгарії розгорівся великий політичний скандал за участі українського посла Олесі Ілащук. Проросійська партія "Відродження" вимагає відкликання дипломата та оголошення її персоною нон грата.