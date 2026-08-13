Запідозрили крадіжку в "АТБ": чи можуть охоронці заблокувати вихід та перевірити сумку

Працівники охорони мають обмежені повноваження

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Якщо охоронець мережі "АТБ" запідозрив крадіжку — голлівудського бойовика очікувати не варто. Блокувати двері або ж навіть наздоганяти на паркуванні аби заблокувати виїзд ніхто не буде.

Про це "Телеграфу" повідомив співробітник "АТБ". Зауважимо, навіть повноважень на обшук охоронці не мають. Вони можуть, якщо побачили крадіжку на камеру або самі, попросили людину добровільно викласти речі із сумки чи з кишень. Це має відбуватися при свідках.

Охоронець може викликати поліцію — таке право має і покупець, якщо представник охорони погрожує, чи не випускає з магазину. У яких випадках охоронець може викликати поліцію:

спрацювала рамка проти крадіжок

викрадення зафіксоване камерами спостереження

інші покупці побачили момент крадіжки та повідомили охоронця.

І вже коли поліція прибуде, правоохоронці можуть повести обшук. У Держпродспоживслужбі наголошували: обшук речей охороною без поліції та згоди покупці — порушення закону.

Якщо ж крадіжку доведуть — оплатити товар на місці недостатньо. Суд все одно може відбутися та призначити покарання.

Раніше "Телеграф" повідомляв і про іншу можливість. Зокрема, через дрібну крадіжку суд може відбутися пізніше терміну, у який мали б накласти покарання, а отже провина є, а відповідальність — ні.