Без дорогих матеріалів: українка кардинально змінила стару руду кухню за 2000 гривень (фото)

Меблі та шпалери вона не змінювала під час ремонту

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Повністю міняти кухню не обов’язково, якщо старі шафи та підлога вже набридли. Українка показала, як за допомогою фарби та самоклеючих панелей можна помітно змінити вигляд приміщення без великого ремонту.

Лайфхаком у Threads поділилася дівчина під ніком globanaa. Як вона показала, спочатку кухня мала старі коричневі шафи та таку ж підлогу, які робили приміщення візуально застарілим.

Щоб оновити інтер’єр, дівчина вирішила не купувати нові меблі. Шафи вона просто пофарбувала, а на підлогу наклеїла самоклеючі панелі, які замовила на маркетплейсі Temu. Подібні самоклеючі матеріали використовують для швидкого оновлення поверхонь без складного монтажу.

Після змін кухня отримала інший вигляд: у ній з’явилися білі, чорні та жовті відтінки. Старі шафи й підлога вже не так сильно привертають увагу, а саме приміщення виглядає свіжіше.

На весь такий апгрейд, за словами авторки, вона витратила близько 2000 гривень. При цьому їй не довелося повністю міняти кухонні меблі чи робити масштабний ремонт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оновити стелю за лічені години без штукатурки та гіпсокартону.