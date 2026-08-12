Куди переселятимуть киян під час зимових блекаутів і хто може звернутися: у РДА пояснили

Збір інформації триває у всіх районах

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У Києві вже приймають заявки на переселення на випадок блекауту взимку. Звернутися по допомогу можуть усі кияни, які цього потребують, але пріоритет віддається маломобільним громадянам.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіли в Управлінні соціальної та ветеранської політики Голосіївської РДА.

Переселення у Києві

12 серпня у мережі з’явилася інформація про підготовку до тимчасового переселення жителів столиці на випадок відключення світла та теплопостачання взимку. Процедура в першу чергу спрямована на самотніх людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім’ї з дітьми з інвалідністю.

Переселення у Києві

Як працюватиме процедура

Наразі районні адміністрації збирають заявки від тих, хто цього потребує.

"Після цього передаватимемо списки на КМДА", — розповіли "Телеграфу" у Голосіївській РДА.

Співрозмовник видання зазначив, що незважаючи на пріоритет для маломобільних, залишити заявку на переселення може будь-який житель Києва, який не має альтернативного житла на випадок тривалих відключень.

"Сподіваємося, що це не знадобиться. Втім, підготовка йде. Деталі, зокрема, про те, куди розселятимуть людей, поки невідомі", — пояснили в РДА.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда у коментарі ЄП зазначила, що збір інформації про найбільш уразливі групи громадян прямо зараз триває у всіх районах столиці. Влада хоче дізнатися, чи є у людей альтернативне житло на випадок форс-мажорів, і скільки киян розраховуватимуть на державну допомогу. Паралельно із цим місто формує списки місць для тимчасового розміщення людей на випадок перебоїв із теплом.

Коли списки будуть заповнені, можливість переїзду пропонуватимуть громадянам. За словами Хонди, місто також окремо розглядає різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт назвав головну загрозу опалювальному сезону у Києві.