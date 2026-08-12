Ера рієлторів закінчується? В Україні їх хочуть оголосити поза законом

Збір підписів під ініціативою розпочався 11 серпня

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В Україні пропонують на законодавчому рівні заборонити рієлторську діяльність. Це аргументують напливом "тіньових схем" та "відсутністю юридичної користі" від відповідних послуг.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на електронну петицію на сайті Кабміну.

Довідка: збір підписів під ініціативою розпочався 11 серпня 2026 року. Щоб документ офіційно розглянув Кабінет Міністрів України, він має зібрати 25 тисяч підписів. До кінця голосування залишається 92 дні.

Суть проблеми

На думку автора звернення, у сфері рієлторських послуг широко поширені "неофіційні та напівлегальні" операції з нерухомістю, "приховування реальних доходів, ухилення від сплати податків та нав’язування послуг, які не мають юридичної цінності".

"Значна частина рієлторів працює без офіційної реєстрації, без ліцензій та без контролю з боку держави, що створює умови для шахрайства та маніпуляцій", — стверджується в документі.

У петиції також наголошують, що рієлтори масово втручаються в угоди, заважають прямому контакту між власником та покупцем та стягують комісії без правових гарантій.

"Так звані "договори агентства нерухомості" не мають юридичної сили, не захищають жодну зі сторін, не впливають на вирішення спорів та не визнаються державними органами. Усі реальні правові наслідки виникають лише після нотаріального оформлення, а рієлторські документи не мають значення у випадку конфліктів між орендодавцем, орендарем, продавцем чи покупцем", — йдеться у повідомленні.

Автор вважає, що через діяльність рієлторів ціни на нерухомість зростають "неприродно", формується неконтрольований ринок посередників, громадяни змушені переплачувати за оренду та купівлю житла, а реальна ринкова вартість об’єктів стає непрозорою.

Що пропонує автор

У зв’язку з усім вищезгаданим, уряд просять розглянути питання про заборону рієлторської діяльності на законодавчому рівні.

Контекст "Телеграфу": Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Раніше "Телеграф" розповідав про петицію, яка пропонує забрати бронювання у певної категорії військовозобов’язаних. Йдеться про співаків та інших артистів.