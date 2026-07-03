Басейн на балконі може обернутися катастрофою: про який ризик у спеку забувають українці

Звичайний дитячий басейн несе в собі приховану небезпеку

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У літню спеку чимало мешканців багатоповерхівок шукають способи охолодитися, не виходячи з дому. Однією з популярних ідей стає встановлення надувного басейну на балконі, однак таке рішення може мати небезпечні наслідки.

Докладніше про них розповіло видання Onet.

На перший погляд здається, що невеликий дитячий басейн не створює жодної загрози. Насправді ж навіть компактна конструкція після заповнення водою може створити надмірне навантаження.

Так краще не робити

Фахівці наголошують, що балкони житлових будинків не проєктують для розміщення на них великих резервуарів із водою. Зайві кілька сотень кілограмів здатні пошкодити конструкцію, а в окремих випадках навіть створити загрозу її руйнування.

Є й інша проблема. Надувні басейни можуть випадково проколотися або розірватися. У такому разі десятки чи навіть сотні літрів води миттєво виллються вниз, затопивши балкон і квартири сусідів.

Якщо хочеться освіжитися вдома, безпечніше скористатися іншими способами. Наприклад, можна встановити зрошувач, використовувати охолоджувальний килимок або просто поставити таз із холодною водою для ніг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про простий лайфхак з сіллю, який врятує ваш басейн у спеку.