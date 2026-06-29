Помився у фонтані серед міста і отримав штраф. Скільки доведеться заплатити за літню "прохолоду"

Перед тим як лізти у воду, варто розібратися, чому така "водна процедура" вважається порушенням і скільки за неї доведеться викласти з кишені

У спекотні літні дні, коли стовпчики термометрів повзуть вгору, міські фонтани здаються ідеальним місцем для охолодження. Проте бажання освіжитися або навіть помитися у водограї просто посеред вулиці може закінчитися неприємним візитом до поліції та солідним штрафом.

"Телеграф" розповість, чому купатися у фонтанах заборонено. А також, яка відповідальність буде за купання.

Фонтани — це елементи благоустрою міста, а не відкриті пляжі чи басейни. Вода в них циркулює по замкнутому колу, очищується спеціальною хімією (яка може викликати хімічні опіки чи алергію) і не призначена для контакту зі шкірою людини, а тим паче — для миття.

Дівчина біля фонтану

Саме тому подібні дії розцінюються правоохоронцями як порушення громадського порядку та правил благоустрою території. Про це йдеться Кодексі України про адміністративні правопорушення

Які штрафи реально загрожують

За лікувальні чи гігієнічні процедури у міському водограї передбачена адміністративна відповідальність. Залежно від обставин, дії порушника можуть кваліфікувати за двома статтями КУпАП:

Дрібне хуліганство (ст. 173 КУпАП). Якщо людина поводиться зухвало, ігнорує зауваження перехожих або використовує миючі засоби (мило, шампунь), це загрожує штрафом від 51 до 119 гривень. Також стаття передбачає громадські роботи (від 40 до 60 годин), виправні роботи або навіть адміністративний арешт до 15 діб. Порушення правил благоустрою (ст. 152 КУпАП). Місцеві правила більшості міст України суворо забороняють купання у фонтанах. За це звичайним громадянам загрожує штраф від 340 до 1360 гривень.

Але головна сума — це збитки. Якщо під час купання людина пошкодила форсунки, підсвітку, елементи декору або інше дороговартісне обладнання фонтану, комунальники виставлять чек за ремонт. У такому разі сума компенсації може легко сягнути десятків, а то й сотень тисяч гривень.

Також "Телеграф" раніше писав, що загрожує українцям за оголення в громадських місцях.