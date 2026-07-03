Бассейн на балконе может обернуться катастрофой: о каком риске в жару забывают украинцы

Обычный детский бассейн несет в себе скрытую опасность

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В летнюю жару многие жители многоэтажек ищут способы охладиться, не выходя из дома. Одной из популярных идей является установка надувного бассейна на балконе, однако такое решение может иметь опасные последствия.

Подробнее о них рассказало издание Onet.

На первый взгляд, кажется, что небольшой детский бассейн не создает никакой угрозы. На самом деле, даже компактная конструкция после заполнения водой может создать чрезмерную нагрузку.

Так лучше не делать

Специалисты отмечают, что балконы жилых домов не проектируют для размещения на них больших резервуаров с водой. Лишние несколько сотен килограммов способны повредить конструкцию, а в редких случаях даже создать угрозу ее разрушения.

Есть и другая проблема. Надувные бассейны могут случайно проколоться или разорваться. В таком случае десятки или даже сотни литров воды мгновенно выльются вниз, затопив балкон и квартиры соседей.

Если хочется освежиться дома, безопаснее воспользоваться другими способами. К примеру, можно установить ороситель, использовать охлаждающий коврик или просто поставить таз с холодной водой для ног.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом лайфхаке с солью, который спасет ваш бассейн в жару.