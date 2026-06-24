Забудьте про зелену воду: простий лайфхак з сіллю, який врятує ваш басейн у спеку

Є три переваги цьому методу

Басейн — невід’ємна частина спекотного літа, яка дарує прохолоду та радість як дорослим, так і дітям. Проте кожен власник знає, що за ним потрібен правильний і регулярний догляд, щоб вода залишалася чистою, не цвіла та не перетворювалася на зелене "болото". Постійна чистка та купівля дорогої хімії часто забирають багато часу й сил.

Проте вихід є, і він значно простіший, ніж здається. У соціальній мережі Threads користувачка angela_polyakova поділилася лайфхаком, як полегшити догляд за штучною водоймою, щоб не доводилося чистити її беззупинно.

У чому ж секрет і яка його перевага

За словами авторки допису, секретним інгредієнтом є звичайна морська сіль (у таблетованому або кристалічному вигляді), яку вона використала замість стандартної агресивної хімії для басейнів.

Головні переваги такого методу:

Екологічність та безпека: Морська сіль значно лагідніша для шкіри та очей, ніж велика кількість хлору.

Морська сіль значно лагідніша для шкіри та очей, ніж велика кількість хлору. Ефективність: Сіль допомагає запобігти розмноженню бактерій та зацвітанню води. Завдяки цьому про цвітіння басейну можна забути на все літо.

Сіль допомагає запобігти розмноженню бактерій та зацвітанню води. Завдяки цьому про цвітіння басейну можна забути на все літо. Економія часу та грошей: Замість цілого арсеналу хімікатів, для ідеальної прозорості води авторка додавала лише альгіцид 1-2 рази на місяць.

Раніше "Телеграф" писав про новий спосіб отримати 15% знижки на касі самообслуговування.