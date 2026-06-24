Забудьте про зелену воду: простий лайфхак з сіллю, який врятує ваш басейн у спеку
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Є три переваги цьому методу
Басейн — невід’ємна частина спекотного літа, яка дарує прохолоду та радість як дорослим, так і дітям. Проте кожен власник знає, що за ним потрібен правильний і регулярний догляд, щоб вода залишалася чистою, не цвіла та не перетворювалася на зелене "болото". Постійна чистка та купівля дорогої хімії часто забирають багато часу й сил.
Проте вихід є, і він значно простіший, ніж здається. У соціальній мережі Threads користувачка angela_polyakova поділилася лайфхаком, як полегшити догляд за штучною водоймою, щоб не доводилося чистити її беззупинно.
У чому ж секрет і яка його перевага
За словами авторки допису, секретним інгредієнтом є звичайна морська сіль (у таблетованому або кристалічному вигляді), яку вона використала замість стандартної агресивної хімії для басейнів.
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Головні переваги такого методу:
- Екологічність та безпека: Морська сіль значно лагідніша для шкіри та очей, ніж велика кількість хлору.
- Ефективність: Сіль допомагає запобігти розмноженню бактерій та зацвітанню води. Завдяки цьому про цвітіння басейну можна забути на все літо.
- Економія часу та грошей: Замість цілого арсеналу хімікатів, для ідеальної прозорості води авторка додавала лише альгіцид 1-2 рази на місяць.
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