Вони крадуть котів і не бояться людей: шакал "підкорив" раніше заборонену для себе частину України

Хижак витісняє з території інші види

У Чорнобильській зоні вперше офіційно зафіксували шакала звичайного (золотистого). У червні 2026 року на узбіччі автошляху між містами Чорнобиль і Прип’ять знайшли збитого автомобілем хижака.

Про це повідомили на сайті Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Зазначається, що ця знахідка стала важливим підтвердженням присутності виду на території заповідника, адже раніше його фіксували лише за допомогою фотопасток, слідів та візуальних спостережень.

Шакал золотистий. Фото: zapovidnyk.org.ua

Тварина загинула під колесами авто. Фото: zapovidnyk.org.ua

"Шакал займає екологічну нішу між вовком та лисицею. Присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність лисиці й уссурійського єнота (єнотоподібного пса). ЇЇ поява, без сумніву, змінить ситуацію. Проте це некатастрофічно. Як відомо, лисиця й уссурійський єнот є основними переносниками сказу", — пояснили у заповіднику.

Сліди шакала. Фото: zapovidnyk.org.ua

Чим небезпечні шакали для України

Чисельність шакалів в Україні, як і по всій Європі, збільшується. Хижак не рідкість на півдні, у західних та північних областях України. Найбільше представників цього виду в південних регіонах: Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко розповів "Телеграфу", що збільшення популяції шакалів в Україні може становити загрозу навіть для домашніх тварин та улюбленців. Ці хижаки живуть зграями й витісняють інших м'ясоїдних з ареалу. Вони можуть вхопити у дворі курей, кролів чи навіть котів, та не бояться людей.

Крім того, шакали нищать гнізда з пташенятами, молодняком тощо. Вони витісняють з території інші види.

Як відрізнити шакала від вовка

Микола Роженко пояснив, що ці дві тварини дуже сильно відрізняються, сплутати їх неможливо. Шакали набагато менші за розміром та мають тонкі ноги й чорну китицю на кінці хвоста.

Головна відмінність — розмір. Шакал — це собака вагою приблизно 15 кг. При цьому середня вага вовків 40–50 кг, а найбільші особини можуть досягати 70–80 кг.

Як відрізнити шакала від вовка. Інфографіка: "Телеграф"

Нагадаємо, також Роженко розповів "Телеграфу", чи може шакал напасти на людину. За його словами, здорові шакали уникають людей, але хвора на сказ тварина може кинутися на людину.