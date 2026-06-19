Вони крадуть котів і не бояться людей: шакал "підкорив" раніше заборонену для себе частину України
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Хижак витісняє з території інші види
У Чорнобильській зоні вперше офіційно зафіксували шакала звичайного (золотистого). У червні 2026 року на узбіччі автошляху між містами Чорнобиль і Прип’ять знайшли збитого автомобілем хижака.
Про це повідомили на сайті Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Зазначається, що ця знахідка стала важливим підтвердженням присутності виду на території заповідника, адже раніше його фіксували лише за допомогою фотопасток, слідів та візуальних спостережень.
"Шакал займає екологічну нішу між вовком та лисицею. Присутність цієї тварини в Чорнобильському заповіднику може дещо зменшити чисельність лисиці й уссурійського єнота (єнотоподібного пса). ЇЇ поява, без сумніву, змінить ситуацію. Проте це некатастрофічно. Як відомо, лисиця й уссурійський єнот є основними переносниками сказу", — пояснили у заповіднику.
Чим небезпечні шакали для України
Чисельність шакалів в Україні, як і по всій Європі, збільшується. Хижак не рідкість на півдні, у західних та північних областях України. Найбільше представників цього виду в південних регіонах: Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко розповів "Телеграфу", що збільшення популяції шакалів в Україні може становити загрозу навіть для домашніх тварин та улюбленців. Ці хижаки живуть зграями й витісняють інших м'ясоїдних з ареалу. Вони можуть вхопити у дворі курей, кролів чи навіть котів, та не бояться людей.
Крім того, шакали нищать гнізда з пташенятами, молодняком тощо. Вони витісняють з території інші види.
Як відрізнити шакала від вовка
Микола Роженко пояснив, що ці дві тварини дуже сильно відрізняються, сплутати їх неможливо. Шакали набагато менші за розміром та мають тонкі ноги й чорну китицю на кінці хвоста.
Головна відмінність — розмір. Шакал — це собака вагою приблизно 15 кг. При цьому середня вага вовків 40–50 кг, а найбільші особини можуть досягати 70–80 кг.
Нагадаємо, також Роженко розповів "Телеграфу", чи може шакал напасти на людину. За його словами, здорові шакали уникають людей, але хвора на сказ тварина може кинутися на людину.