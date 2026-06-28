Багаторічний жир зникне на очах: бюджетний спосіб повернути блиск посуду

Простий кухонний лайфхак, який працює

Навіть якщо готувати дуже акуратно і ретельно мити посуд, з часом на зовнішніх стінках каструль і сковорідок утворюється щільний наліт із жиру. Відмити його звичайною губкою майже неможливо.

Є спосіб відмити застарілий жир з посуду без зайвих зусиль і без дорогої хімії.

Чому жир так міцно тримається на посуді

Коли сковорода нагрівається, частинки жиру буквально впікаються в її поверхню і з часом утворюють щільну плівку. Звичайна вода з мийним засобом її не розм'якшує. Для цього потрібен засіб, який одночасно розчиняє жир і механічно його "відлущує".

Саме з цим завданням справляється суміш харчової соди та рідини для миття посуду. Дрібні кристали соди працюють як легкий абразив, а гаряча вода допомагає жиру відокремитися від металу. Засіб для миття посуду додатково розщеплює жирову плівку, тому інтенсивно терти посуд уже не доводиться.

Як почистити сковороду за допомогою соди та миючого засобу

Знадобиться миска з гарячою водою, пара столових ложок харчової соди і трохи засобу для миття посуду. Суміш потрібно нанести на зовнішню, найбільш забруднену сторону сковороди або каструлі і залишити на кілька хвилин.

Після того як відкладення розм'якнуть, поверхню потрібно протерти губкою або м'якою щіткою, а потім ретельно змити чистою водою. Якщо наліт накопичувався за багато років, з першого разу позбутися його, швидше за все, не вийде. У такому разі процедуру можна повторити два-три рази, поступово посилюючи ефект.

Як зберегти результат довше

Після миття посуд варто одразу висушити м'яким рушником. Це прибирає ризик появи водяних плям і зберігає блиск металу довше. А щоб наліт не повертався занадто швидко, чистити зовнішні стінки сковорідок має сенс регулярно, не чекаючи, коли жир застигне в щільну кірку.