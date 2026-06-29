Не викидайте старі губки: як цей предмет допоможе назавжди забути про сморід зі смітника
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Простий, дешевий та ефективний лайфхак, про який мало хто знає, допоможе зберегти кухню в чистоті та свіжості
З настанням літньої спеки кожна господиня стикається з неприємною проблемою — сміттєве відро на кухні починає виділяти жахливий запах набагато швидше, ніж зазвичай. Проте вирішити цю проблему можна за допомогою звичайної кухонної губки.
Про це пише losandes. Там розповіли, у чому секрет методу.
Головна причина нестерпного смороду влітку — це рідина, яка просочується крізь сміттєві пакети або капає з вологих упаковок та залишків їжі на саме дно відра.
Кухонна губка має надзвичайні абсорбуючі властивості. Якщо покласти її на дно контейнера, вона працюватиме як "губка-рятувальник":
- Вбиратиме всю зайву вологу, не дозволяючи рідині накопичуватися та розтікатися.
- Зменшить розмноження бактерій, оскільки саме у вологому середовищі вони розвиваються найшвидше і провокують сморід.
- Подовжить чистоту самого відра, позбавляючи вас від необхідності щоразу його відмивати.
Як правильно використовувати губку для боротьби із запахом
Щоб трюк спрацював на всі сто відсотків, дотримуйтесь простої інструкції:
- Підготуйте губку: Візьміть чисту і повністю суху губку. Можна використати стару, але перед цим її треба добре вимити й ретельно висушити. На ній не повинно бути залишків миючих засобів.
- Розміщення: Покладіть суху губку на саме дно порожнього сміттєвого відра, а вже зверху, як зазвичай, застеліть сміттєвий пакет.
- Посилення ефекту (секретний крок): Щоб не просто збирати вологу, а й нейтралізувати запахи, капніть на губку кілька крапель звичайного оцту або лимонного соку перед тим, як покласти її у відро. Це створить додатковий захисний бар'єр проти неприємних ароматів.
- Регулярна заміна: Міняти або прати й сушити таку губку потрібно приблизно раз на тиждень.
Головні помилки, які зведуть зусилля нанівець
Експерти попереджають: у жодному разі не кладіть на дно відра вже мокру губку — це лише прискорить появу цвілі та неприємного запаху. Також не варто залишати її всередині довше ніж на тиждень, адже її завдання — вбирати вологу, а не накопичувати бруд місяцями. Крім того, губку потрібно класти саме під пакет, а не кидати всередину нього.
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