Ці ознаки видають зіпсований кавун: перевірте перед тим, як купувати

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Сезон кавунів набирає обертів, однак разом із великою кількістю плодів на прилавках зростає і ризик придбати неякісний або навіть небезпечний для здоров'я продукт. Зовнішній вигляд не завжди свідчить про свіжість, тому фахівці радять звертати увагу на низку характерних ознак, які допоможуть уникнути невдалої покупки. Про це йдеться на порталі "Simply Recipes".

Експертка з безпеки харчових продуктів Дженніфер Палліан пояснила, що найбільшу небезпеку становлять уже розрізані кавуни, які продають без належного охолодження. Після розрізання природний захисний бар'єр плода зникає, а солодка й соковита м'якоть стає сприятливим середовищем для швидкого розмноження бактерій, зокрема сальмонели, лістерії та кишкової палички.

Саме тому, якщо нарізаний кавун тривалий час лежить при кімнатній температурі або не зберігається на льоду чи в холодильнику, від його купівлі краще відмовитися.

Не менш уважно варто оглянути й цілісний плід. Тріщини, проколи, м'які ділянки та інші механічні пошкодження можуть свідчити про те, що всередину вже потрапили небезпечні мікроорганізми.

Крім того, про псування можуть сигналізувати цвіль біля плодоніжки, кислуватий або неприємний запах, а також характерний хлюпаючий звук усередині під час струшування. Такі ознаки свідчать, що процеси бродіння вже почалися, тому вживати такий кавун не рекомендується.

Щоб обрати стиглий і якісний плід, експерти радять оцінювати не лише його зовнішній вигляд, а й вагу. Оскільки кавун майже на 92% складається з води, стиглий екземпляр завжди здається важчим, ніж можна очікувати з огляду на його розмір.

Ще одна важлива деталь — так звана польова пляма, тобто місце, яким кавун лежав на землі під час дозрівання. У стиглого плода вона має кремово-жовтий колір. Якщо ж пляма біла або надто світла, це може означати, що кавун зірвали завчасно.

Також варто звернути увагу на шкірку. У стиглого кавуна вона зазвичай матова, тоді як надмірний блиск може бути ознакою незрілості. Популярний спосіб перевірки постукуванням також можна використовувати, однак фахівці наголошують: він значно менш надійний, ніж оцінка ваги плода, стану шкірки та кольору польової плями. Саме ці критерії допомагають найточніше визначити, чи варто класти кавун до кошика.