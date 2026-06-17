Ви могли купувати черешню з черв'яками: ці дрібниці на ягоді видають личинок одразу - перевірте себе

Черешня залишається однією з найпопулярніших літніх ягід, однак разом із початком сезону зростає і ризик придбати плоди, уражені личинками вишневої мухи.

Цей шкідник відкладає яйця всередину ягоди, а розвиток личинок відбувається вже в м’якоті, тому зовні черешня може виглядати цілком якісною та привабливою. Фахівці з харчової безпеки зазначають, що найчастіше проблема стосується пізніх сортів черешні, які достигають у червні–липні, коли активність комахи є максимальною. Саме тому навіть на ринку або в магазині зовнішній вигляд не завжди гарантує відсутність ураження. Про те, як вибрати ягоди без шкідників інформує "Pysznosci".

Під час вибору ягід варто звертати увагу на дрібні, але характерні ознаки. Це можуть бути ледь помітні проколи на шкірці, невеликі темні точки або злегка втиснуті ділянки. У деяких випадках такі сліди є єдиним зовнішнім сигналом того, що всередині плоду вже відбулося відкладання яєць. Водночас якісна черешня зазвичай має рівну, пружну поверхню без тріщин, плям і м’яких зон, а також природний блиск шкірки. Тьмяність і втрата пружності часто свідчать про зниження свіжості, що також підвищує ризик ураження.

Окремо рекомендують звертати увагу на плодоніжки: у свіжої черешні вони зелені, еластичні та щільно тримаються, тоді як пересохлі або потемнілі стебельця можуть бути ознакою тривалого зберігання або порушення умов транспортування.

Якщо черешню вже придбано, її можна перевірити в домашніх умовах. Один із поширених методів — використання сольового розчину (приблизно 20 грамів солі на 1 літр холодної води). Ягоди занурюють у рідину на 20–30 хвилин. У деяких випадках, якщо всередині є личинки, вони можуть виходити на поверхню через зміну середовища. Після такої перевірки черешню необхідно ретельно промити та спожити якомога швидше, оскільки контакт із водою прискорює псування.

У підсумку, червивість черешні найчастіше пов’язана з сезонною активністю вишневої мухи, а повністю виключити ризик можна лише через уважний відбір плодів. Прості візуальні ознаки та базова перевірка вдома дозволяють значно знизити ймовірність придбання неякісних ягід і зробити вибір більш безпечним.