Эти признаки выдают испорченный арбуз: проверьте перед тем, как покупать

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Сезон арбузов набирает обороты, однако вместе с большим количеством плодов на прилавках растет и риск приобрести некачественный или даже опасный для здоровья продукт. Внешний вид не всегда свидетельствует о свежести, поэтому специалисты советуют обращать внимание на целый ряд характерных признаков, которые помогут избежать неудачной покупки. Об этом говорится на портале "Simply Recipes".

Эксперт по безопасности пищевых продуктов Дженнифер Паллиан объяснила, что наибольшую опасность представляют уже разрезанные арбузы, которые продают без должного охлаждения. После разрезания естественный защитный барьер плода исчезает, а сладкая и сочная мякоть становится благоприятной средой для быстрого размножения бактерий, в частности, сальмонеллы, листерии и кишечной палочки.

Именно поэтому, если нарезанный арбуз долгое время лежит при комнатной температуре или не хранится на льду или холодильнике, от его покупки лучше отказаться.

Не менее внимательно следует осмотреть и цельный плод. Трещины, проколы, мягкие участки и другие механические повреждения могут свидетельствовать о том, что внутри уже попали опасные микроорганизмы.

Кроме того, о порче могут сигнализировать плесень у плодоножки, кисловатый или неприятный запах, а также характерный хлюпающий звук внутри во время встряхивания. Такие признаки свидетельствуют, что процессы брожения уже начались, поэтому использовать такой арбуз не рекомендуется.

Чтобы выбрать спелый и качественный плод, эксперты рекомендуют оценивать не только его внешний вид, но и вес. Поскольку арбуз почти на 92% состоит из воды, спелый экземпляр всегда кажется тяжелее, чем можно ожидать, учитывая его размер.

Еще одна важная деталь — так называемое полевое пятно, то есть место, которым арбуз лежал на земле во время созревания. У спелого плода она имеет кремово-желтый цвет. Если же пятно белое или слишком светлое, это может означать, что арбуз сорвали раньше времени.

Также следует обратить внимание на кожуру. У спелого арбуза она обычно матовая, тогда как чрезмерный блеск может являться признаком незрелости. Популярный способ проверки постукиванием также можно использовать, однако специалисты отмечают: он гораздо менее надежен, чем оценка веса плода, состояния кожицы и цвета полевого пятна. Именно эти критерии помогают точно определить, стоит ли класть арбуз в корзину.