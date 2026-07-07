Що додати до яєчні, щоб вона була ніжною та кремовою, як у ресторані

З цими інгредієнтами страва виходить зовсім іншою

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Яєчня-бовтанка здається однією з найпростіших страв, але зробити її ніжною та кремовою виходить не завжди. Часто яйця стають сухими або гумовими через неправильну температуру чи надто довге приготування.

Кухарі радять кілька простих прийомів, які допомагають зберегти м’яку текстуру. Завдяки цим хитрощам звичайний сніданок може смакувати так само добре, як у ресторані, як написали в "Dnevno".

Головний секрет — не поспішати під час приготування. Яйця радять готувати на слабкому вогні, постійно помішуючи, щоб вони залишалися м’якими та кремовими, а не перетворилися на суху масу.

Що додати у яєчню, щоб вона була смачнішою. Фото: "Dnevno"

Важливу роль також відіграє вершкове масло. На три яйця достатньо приблизно однієї столової ложки — воно додає страві ніжної текстури та насиченого смаку.

Ще один популярний прийом серед кухарів — пармезан. Він не перебиває смак яєць, а робить їх більш ароматними та додає приємної текстури. Для пікантності можна додати трохи хрусткої олії чилі, які надають страві яскравого смаку.

Як приготувати таку яєчню

Щоб приготувати таку яєчню, потрібно збити яйця, розтопити масло на сковороді та влити суміш. Після цього сковороду краще зняти з вогню й повільно перемішувати яйця, поки вони не стануть густими та кремовими. Наприкінці додають сир і спеції, а з вогню страву знімають трохи раніше, адже вона ще продовжує готуватися від тепла сковорідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який простий інгредієнт варто додати до фаршу перед смаженням, щоб він залишався соковитим усередині та набув апетитної рум’яної скоринки.