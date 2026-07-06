Як приготувати курячу грудку, аби вона не була сухою і танула у роті

У чому секрет ніжної курячої грудки

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Курячу грудку легко пересушити під час приготування, і тоді вона стає жорсткою та не дуже смачною. Через це багато людей шукають прості способи, як зберегти її соковитою.

Особливо це важливо під час смаження на сковороді. Правильна техніка допомагає зробити м’ясо м’яким і ніжним. Про неї детально написали у виданні "bonappetit".

Як зробити курячу грудку соковитою

Один із простих методів полягає в короткому обсмажуванні з подальшим "доведенням" під кришкою. Спочатку грудку злегка підрум’янюють на сковороді, а потім накривають і залишають готуватися на слабкому вогні без відкривання кришки. Після вимкнення плити м’ясо ще деякий час "доходить" у власному соку, що й забезпечує соковитість.

Перед приготуванням рекомендують вирівняти товщину шматка та злегка приправити його сіллю й перцем. За бажанням можна використати маринад або швидкий розсіл, щоб зробити текстуру ще ніжнішою.

Як правильно приготувати курячу грудку на сковороді. Фото: згенероване ШІ

Готовність перевіряють за внутрішньою температурою — вона має досягати приблизно 74°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що додати у воду, аби пельмені стали в рази смачнішими.