Більше не потрібно стояти над каструлею: як швидко стерилізувати банки перед консервацією (відео)

Сезон домашніх заготовок неможливо уявити без стерилізації банок.

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Саме від правильного очищення тари залежить, чи простоять варення, салати, маринади та компоти всю зиму, чи консервація зіпсується вже за кілька тижнів. Якщо на склі залишаться мікроорганізми або частинки забруднень, у банках можуть початися небажані процеси: маринад помутніє, кришки здуються, а продукти втратять смак і безпечність.

Традиційний спосіб стерилізації над парою знайомий багатьом господиням, однак він має свої недоліки. Кухня швидко наповнюється гарячою парою, а обробка кожної банки окремо забирає чимало часу. Саме тому дедалі більше людей обирають сучасніші методи — стерилізацію в духовці, мікрохвильовій печі або мультиварці. Вони дозволяють швидше підготувати більшу кількість тари та зробити процес комфортнішим. Про це розповідають на YouTube-каналі "Порадники".

Перед будь-яким способом стерилізації банки потрібно ретельно вимити. Найкраще використовувати харчову соду або гірчичний порошок, які добре видаляють залишки жиру та сторонні запахи. Важливо перевірити скло на тріщини та відколи: пошкоджені банки можуть лопнути під час нагрівання.

Стерилізація банок у мікрохвильовій печі

Цей спосіб добре підходить для невеликих банок об'ємом до 1 літра. Його головна перевага — швидкість: на підготовку тари знадобиться лише кілька хвилин, а кухня не перегрівається від пари.

Після миття у кожну банку потрібно налити приблизно 1,5–2 см води. Ставити повністю сухі або порожні банки в мікрохвильову піч не можна, адже через сильний нагрів скло може тріснути. Вода під час роботи приладу перетвориться на пару, яка і забезпечить необхідну обробку.

Банки слід поставити в мікрохвильовку та увімкнути максимальну потужність — приблизно 700–800 Вт — на 3–5 хвилин. Ознакою готовності стане кипіння води та поява крапель конденсату на внутрішніх стінках.

Після завершення стерилізації банки потрібно обережно дістати сухими прихватками, злити залишки води та поставити шийкою вниз на чистий рушник. Важливо не використовувати мокру тканину, адже різкий перепад температур може пошкодити скло.

Стерилізація банок у духовці

Духовка — один із найзручніших способів для тих, хто готує багато консервації. У ній можна одночасно обробити кілька банок різного розміру, що значно економить час під час сезону заготівель.

Після миття банки потрібно залишити трохи вологими та поставити в холодну духовку. Не варто розміщувати холодне скло одразу в уже нагрітій печі, оскільки через різкий перепад температур воно може тріснути.

Невеликі вологі банки рекомендують ставити догори дном, а сухі — денцем донизу. Після цього духовку потрібно увімкнути на температуру 120–130 °C. Банки об'ємом 0,5–1 літр стерилізують приблизно 10–15 хвилин після нагрівання духовки, а більшу тару на 2–3 літри — близько 20–25 хвилин.

Після вимкнення духовки не варто одразу діставати банки. Краще залишити їх усередині ще на 10–15 хвилин, щоб скло поступово охололо. Це допоможе уникнути пошкоджень і збереже тару цілою.

Стерилізація банок у мультиварці

Мультиварка стане зручним варіантом для тих, у кого немає великої кількості місця на кухні або не хочеться використовувати духовку. Такий спосіб особливо добре підходить для невеликих банок.

Для стерилізації у чашу мультиварки потрібно налити кілька склянок води, встановити зверху спеціальну решітку для приготування на парі та поставити чисті банки шийкою вниз. Увімкнути режим "На парі" приблизно на 10–15 хвилин.

Під час нагрівання вода утворює пару, яка рівномірно обробляє внутрішню поверхню банок. Кришки також можна стерилізувати окремо, помістивши їх у воду на кілька хвилин або обробивши парою.

Після завершення процедури банки потрібно обережно зняти та поставити на чистий сухий рушник. Наповнювати їх заготовками краще одразу після стерилізації, поки тара залишається гарячою та чистою.

Правильно стерилізовані банки — один із головних секретів вдалої домашньої консервації. Незалежно від обраного способу важливо дотримуватися температурного режиму, не поспішати під час охолодження скла та використовувати лише чисту, неушкоджену тару. Так прості заготівлі з овочів, фруктів і ягід збережуть смак та якість на довгі місяці.