Больше не нужно стоять над кастрюлей: как быстро стерилизовать банки перед консервацией (видео)

Сезон домашних заготовок немыслим без стерилизации банок.

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Именно от правильной очистки тары зависит, простоят ли варенье, салаты, маринады и компоты всю зиму или консервация испортится уже через несколько недель. Если на стекле останутся микроорганизмы или частицы загрязнений, в банках могут начаться нежелательные процессы: маринад помутнеет, сдуваются крышки, а продукты потеряют вкус и безопасность.

Традиционный способ стерилизации над парой знаком многим хозяйкам, однако у него есть свои недостатки. Кухня быстро наполняется горячим паром, а обработка каждой банки отдельно занимает немало времени. Именно поэтому все больше людей выбирают более современные методы — стерилизацию в духовке, микроволновке или мультиварке. Они позволяют быстрее подготовить большее количество тары и сделать процесс более комфортным. Об этом рассказывают на YouTube-канале "Советчики".

Перед любым каким методом стерилизации банки необходимо тщательно вымыть. Лучше всего использовать пищевую соду или горчичный порошок, которые хорошо удаляют остатки жира и посторонние запахи. Важно проверить стекло на трещины и сколы: поврежденные банки могут лопнуть при нагревании.

Стерилизация банок в микроволновке

Этот способ хорошо подходит для небольших банок объемом до 1 литра. Его главное преимущество – скорость: на подготовку тары понадобится всего несколько минут, а кухня не перегревается от пара.

После мытья в каждую банку нужно налить примерно 1,5-2 см воды. Ставить полностью сухие или пустые банки в микроволновку нельзя, ведь из-за сильного нагрева стекло может треснуть. Вода во время работы прибора превратится в пар, который и обеспечит необходимую обработку.

Банки следует поставить в микроволновку и включить максимальную мощность примерно 700–800 Вт на 3–5 минут. Признаком готовности станет кипение воды и появление капель конденсата на внутренних стенках.

После завершения стерилизации банки нужно осторожно достать сухими прихватками, слить остатки воды и поставить горлышком вниз на чистое полотенце. Важно не использовать мокрую ткань, ведь резкий перепад температур может повредить стекло.

Стерилизация банок в духовке

Духовка – один из самых удобных способов для тех, кто готовит много консервации. В ней можно одновременно обработать несколько банок разного размера, что значительно экономит время в сезон заготовок.

После мытья банки нужно оставить чуть-чуть влажными и поставить в холодную духовку. Не стоит размещать холодное стекло сразу в уже нагретой печи, поскольку из-за резкого перепада температур оно может треснуть.

Небольшие влажные банки рекомендуют ставить вверх дном, а сухие — донышком вниз. После этого духовку следует включить на температуру 120–130 °C. Банки объемом 0,5-1 литр стерилизуют примерно 10-15 минут после нагревания духовки, а большую тару на 2-3 литра — около 20-25 минут.

После выключения духовки не следует сразу доставать банки. Лучше оставить их внутри еще на 10–15 минут, чтобы стекло постепенно остыло. Это поможет избежать повреждений и сохранит тару целой.

Стерилизация банок в мультиварке

Мультиварка станет удобным вариантом для тех, у кого нет большого количества пространства на кухне или не хочется использовать духовку. Такой способ особенно хорошо подходит для небольших банок.

Для стерилизации в чашу мультиварки нужно налить несколько стаканов воды, установить сверху специальную решетку для приготовления на пару и поставить чистые банки горлышком вниз. Включить режим "На пару" примерно на 10-15 минут.

Во время нагревания вода образует пар, равномерно обрабатывающий внутреннюю поверхность банок. Крышки можно стерилизовать отдельно, поместив их в воду на несколько минут или обработав паром.

После завершения процедуры банки нужно осторожно снять и поставить на чистое сухое полотенце. Наполнять их заготовками лучше сразу после стерилизации, пока тара остается горячей и чистой.

Правильно стерилизованные банки – один из главных секретов удачной домашней консервации. Независимо от выбранного способа важно соблюдать температурный режим, не спешить во время охлаждения стекла и использовать чистую, неповрежденную тару. Так простые заготовки из овощей, фруктов и ягод сохранят вкус и качество на долгие месяцы.