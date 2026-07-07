"АТБ" — це не випадкові букви: як розшифровується назва супермаркетів
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Абревіатура відсилає до минулого корпорації
Мережа супермаркетів "АТБ" є однією із найпопулярніших в Україні. Проте досі багато наших співвітчизників не здогадуються, як розшифровується ця абревіатура.
"Телеграф", посилаючись на офіційний сайт рітейлера, розповідає про те, що означають ці три заповітні літери. Історія супермаркетів "АТБ" розпочалася у 1993 році, коли дніпровські підприємці Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков та Віктор Карачун почали модернізувати старі гастрономи, перетворюючи їхні міні-маркети.
За наступні 5 років компанія збудувала систему самозабезпечення, яка дала їй можливість гнучко підлаштовуватися під потреби покупців та швидко масштабуватися.
Довідка: на 2025 рік мережа "АТБ" налічувала понад 1300 магазинів та 70 тисяч співробітників.
Зараз повна назва мережі офіційно звучить як ТОВ "АТБ-Маркет", але скорочення "АТБ" краще прижилося серед відвідувачів. Самі три літери відсилають до минулого корпорації, коли перша фірма бізнесменів займалася аграрним сектором і сільгосптехнікою — вона називалася "АгроТехБізнес ".
Раніше "Телеграф" розповідав, чому касири у "АТБ" так швидко сканують товари на касі. Є кілька основних причин.