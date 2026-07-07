"АТБ" - это не случайные буквы: как расшифровывается название супермаркетов

Аббревиатура отсылает к прошлому корпорации

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Сеть супермаркетов "АТБ" является одной з самых популярных в Украине. Однако до сих пор многие наши соотечественники не догадываются, как расшифровывается эта аббревиатура.

"Телеграф", ссылаясь на официальный сайт ритейлера рассказывает о том, что значат эти три заветные буквы. История супермаркетов "АТБ" началась в 1993 году, когда днепровские предприниматели Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун начали модернизировать старые гастрономы, превращая их мини-маркеты.

За последующие 5 лет компания выстроила систему самообеспечения, которая дала ей возможность гибко подстраиваться под нужды покупателей и быстро масштабироваться.

Супермаркет АТБ. Фото - Википедия

Справка: На 2025 год сеть "АТБ" насчитывала более 1300 магазинов и 70 тысяч сотрудников.

В настоящий момент полное название сети официально звучит как ООО "АТБ-Маркет", но сокращение "АТБ" лучше прижилось среди посетителей. Сами три буквы отсылают к прошлому корпорации, когда первая фирма бизнесменов, занималась аграрным сектором и сельхозтехникой — она называлась "АгроТехБизнес".

Логотип АТБ. Фото - Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему кассиры в "АТБ" так быстро сканируют товары на кассе. Есть несколько основных причин.