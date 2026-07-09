Никогда не спрашивайте "яка година" или "скільки годин": как правильно уточнить время на украинском

Некоторые фразы часто употребляют в неправильном контексте

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Многие украинцы, переходя на родной язык, поначалу делают распространенные ошибки на бытовом уровне. Одной из распространенных проблем является то, как правильно уточнить время на украинском.

"Телеграф", ссылаясь на учебный центр "Моя мова", рассказывает о том, какие формулировки корректно использовать, когда речь идет о времени. Очень распространенными, но неправильным вариантом этого вопроса являются: "скільки годин/у скільки годин?" и "яка година?". Правильно говорить:

"Котра година?" — если нужно узнать точное время прямо сейчас.

— если нужно узнать точное время прямо сейчас. "О котрій годині?" — если вы договариваетесь о встрече или планируете событие.

Еще одна ошибка, которая случается часто, – неправильное ударение. Многие говорят "кОтра". Но в этом слове нужно ставить ударение на втором слоге "котрА".

Наручные часы

Важно отметить, что спросить "яка година?" также можно, однако не в контексте времени, а характеристики, описания периода. К примеру: "лиха година".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как на украинском сообщить работникам "АТБ" об испорченном товаре, не используя слово "просрочка". Дело в том, что оно не принадлежит к литературному украинскому..