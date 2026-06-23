Ніяких "Соньок" і "Софій": ось як ще лагідно можна назвати дівчину з цим імʼям

Носійки цього імені відзначають свої іменини кілька разів на рік

Імʼя Софія залишається одним із найпопулярніших та найулюбленіших серед українців протягом багатьох років. Проте часто у повсякденному спілкуванні ми шукаємо особливих, теплих або сучасних форм, щоб звернутися до близької людини, подруги чи донечки.

Наставник із техніки екранного мовлення Адам Діденко назвав 8 варіантів для цього імені. Таких ви могли ще не чути.

Зокрема, повне ім'я Софія в українському мовленні може мати такі розмовні, зменшувально-пестливі та скорочені форми:

Софійка та Софієнька.

Соня, Сонька та Сонюшка.

Софа та Софка.

Софі.

За даними Вікіпедії, ім'я Софія має давньогрецьке коріння (від грецького Σοφία) і трактується як "мудрість", "премудрість" або "розум". Особливо масового поширення воно набуло з початком християнської доби.

Як штучний інтелект бачить дівчину з імʼям Софія

Упродовж історії це ім'я належало багатьом видатним діячкам, меценаткам, королевам та мисткиням:

Софія Гольшанська — київська князівна, яка стала королевою Польщі;

— київська князівна, яка стала королевою Польщі; Софія Русова — видатна українська педагогиня та просвітителька;

— видатна українська педагогиня та просвітителька; Софія Окуневська — перша жінка-лікарка на теренах Австро-Угорщини;

— перша жінка-лікарка на теренах Австро-Угорщини; Софія Потоцька — аристократка, на честь якої заснували всесвітньо відомий дендропарк "Софіївка" в Умані.

Носійки цього імені відзначають свої іменини кілька разів на рік. Головний День ангела припадає на 17 вересня (відповідно до новоюліанського календаря) або на 30 вересня (за юліанським календарем). Ця дата пов'язана з ушануванням пам'яті святої Софії Римської та трьох її доньок — Віри, Надії й Любові.

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