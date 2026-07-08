Люди, які народилися у 50–80-х роках, мають унікальну особливість у спілкуванні: у чому вона

Раніше, коли люди бачилися, збиралися сім’єю, це було свято

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Люди, які народилися в середині та другій половині минулого століття (50-80-ті), мають унікальну особливість. Вона полягає в особливій емпатичності, яка може зникати у сучасних людей через розвиток технологій та соцмереж.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу (EATA) Сергій Твардієвич. Йдеться про цінність спілкування для старшого покоління.

"Коли люди бачилися, збиралися сім’єю, це було свято, це було нечасто і не всі мали таку нагоду. Тому спілкування та близькість мали особливу цінність. Це призводило до того, що люди вислуховували один одного, частіше обіймалися, частіше проводили час поряд, тримали один одного в полі зору, а під час спілкування був присутній зоровий контакт", — сказав він.

Психолог зазначає, що така емпатичність у спілкуванні зараз є унікальним типом, проте насправді, як було раніше, — це "її здоровий прояв".

Раніше "Телеграф" розповідав, у чому полягає унікальна перевага людей, народжених у 1945-65-х роках.