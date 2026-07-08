Люди, родившиеся в 50–80-х годах, имеют уникальную особенность в общении: в чем она

Раньше, когда люди виделись, собирались семьей, это был праздник

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Люди, которые родились в середине и второй половине прошлого века (50-80-е), имеют уникальную особенность. Она заключается в особой эмпатичности, которая может исчезать у современных людей из-за развития технологий и соцсетей.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа (EATA) Сергей Твардиевич. Речь идет о ценности общения для старшего поколения.

"Когда люди виделись, собирались семьей, это был праздник, это было нечасто и не все имели такую возможность. Поэтому общение и близость имели особую ценность. Это приводило к тому, что люди выслушивали друг друга, чаще обнимались, чаще проводили время рядом, держали друг друга в поле зрения, а во время общения присутствовал зрительный контакт", — объясняет Твардиевич.

Психолог отмечает, что такая эмпатичность в общении сейчас является уникальным типом, однако на самом деле, то как было раньше, — это "её здоровое проявление".

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем заключается уникальное преимущество людей, рожденных в 1945-65-х годах.