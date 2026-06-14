Народжені у 1960-х часто покладаються лише на себе: психологи пояснили, як сформувалася ця риса

Це тягнеться з дитинства

Фахівці дедалі частіше звертають увагу на одну особливість людей, які народилися у 1960-х роках. На думку психологів, саме це покоління вирізняється високим рівнем самостійності та внутрішньої стійкості.

Багато в чому це пов’язано з умовами, в яких проходило дитинство. Детальніше про це написали в "radiomitre".

У ті роки діти мали більше свободи, рідше перебували під постійним контролем дорослих і часто самостійно розв'язували повсякденні проблеми. Саме тому вони з раннього віку вчилися домовлятися з однолітками, знаходити вихід із конфліктних ситуацій та нести відповідальність за власні рішення. Такі навички поступово формували впевненість у собі та здатність справлятися з труднощами без сторонньої допомоги.

Незалежність від батьків

Дослідники також зазначають, що важливу роль відігравала вільна гра на вулиці. Вона давала дітям можливість взаємодіяти один з одним, вчитися співпраці та переживати невеликі невдачі, які ставали цінним життєвим досвідом.

За словами фахівців, люди цього покоління часто мають високу толерантність до стресу та дискомфорту. Вони звикли покладатися на власні сили, що допомагає їм легше адаптуватися до складних життєвих обставин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому в 1950-60-х роках люди одружувалися значно раніше.