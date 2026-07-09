Літні люди раптом стають мовчазними та віддаляються від рідних: чому так

Пенсіонери часто віддаляються від сім’ї, хоча найбільше потребують спілкування

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Багато літніх людей часто кажуть, що вони не хочуть заважати або турбувати. На перший погляд, це може здаватися простою ввічливістю, але за такими словами іноді стоять глибші переживання.

Психолог і психотерапевт, член Європейської асоціації транзакційного аналізу Сергій Твардієвич у коментарі "Телеграфу" пояснив, чому люди після виходу на пенсію можуть почуватися самотніми та непотрібними.

За словами фахівця, людина втрачає звичну роль працівника та може почати думати, що без роботи вона вже не має такої цінності для інших.

Чому пенсіонери відчувають себе самотніми та непотрібними. Фото: "24 Канал"

З часом такі переконання можуть посилюватися, а страх залишитися непотрібним змушує деяких людей уникати спілкування. Вони можуть менше звертатися по допомогу чи відмовлятися від зустрічей, щоб не відчути можливого підтвердження своїх переживань.

Тож у такому випадку відсторонення стає своєрідним захисним механізмом — людина намагається уникнути болісних емоцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що покоління 60-70-х має одну особливість, яку варто перейняти молоді.