Покоління 60-70-х має особливість, яку варто перейняти молоді: у чому їх перевага

Вони навчились покладатись лише на себе

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Людей, народжених у період з 1965 до 1979 року, часто вважають одним із найбільш самостійних поколінь. Багато з них змалку звикали самостійно розв'язувати побутові питання та справлятися з труднощами.

Фахівці з "Іos Аndes 142" зазначають, що така незалежність сформувалася не лише через характер чи виховання. Велику роль відіграли умови, у яких ці люди росли, та необхідність рано брати відповідальність на себе.

Багато дітей цього періоду рано звикали залишатися без постійного нагляду дорослих. Після школи вони часто самі поверталися додому, розв'язували побутові питання та вчилися справлятися з труднощами без допомоги батьків.

Діти граються. Фото: "Іos Аndes 142"

Таку модель поведінки пов’язують зі змінами у суспільстві 1970–1980-х років, коли все більше батьків працювали, а діти проводили більше часу самостійно. Через це вони раніше набували навичок відповідальності, прийняття рішень і пошуку виходу зі складних ситуацій.

Водночас фахівці зазначають, що така незалежність мала і зворотний бік. Деяким представникам цього покоління сьогодні складно просити про допомогу, говорити про власні переживання або показувати слабкість, адже вони звикли покладатися лише на себе.

Психологи пояснюють: самостійність, яка сформувалася через необхідність, може стати сильною стороною людини, але іноді вона перетворюється на звичку приховувати емоції та розв'язувати всі проблеми самотужки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку важливу перевагу має покоління, народжене в 50-60-х роках.