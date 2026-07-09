Пенсионеры вдруг становятся молчаливыми и отдаляются от родных: почему так
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Пенсионеры часто отдаляются от семьи, хотя больше всего нуждаются в общении
Многие пожилые люди часто говорят, что не хотят мешать или беспокоить. На первый взгляд это может показаться простой вежливостью, но за такими словами иногда скрываются более глубокие переживания.
Психолог и психотерапевт, член Европейской ассоциации транзакционного анализа Сергей Твардиевич в комментарии "Телеграфу" объяснил, почему люди после выхода на пенсию могут чувствовать себя одинокими и ненужными.
По словам специалиста, человек теряет привычную роль работника и может начать думать, что без работы он уже не представляет такой ценности для других.
Со временем такие убеждения могут усиливаться, а страх остаться ненужным заставляет некоторых людей избегать общения. Они могут меньше обращаться за помощью или отказываться от встреч, чтобы не почувствовать возможное подтверждение своих переживаний.
Так что в таком случае отстранение становится своеобразным защитным механизмом — человек пытается избежать болезненных эмоций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что поколение 60-70-х имеет одну особенность, которую следует перенять молодежи.