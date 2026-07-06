Чому покоління 60-70-х легше переживає труднощі: як вони здобули цю навичку

Дитинство впливає на характер

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Психологи зазначають, що люди, народжені приблизно між 1959 і 1970 роками, часто мають вищу емоційну стійкість. Це пояснюють не суворішим вихованням, а умовами, у яких вони зростали.

Їхнє дитинство суттєво відрізнялося від сучасного та вимагало більшої самостійності. У результаті формувалися навички подолання труднощів і реакції на стрес, як написали фахівці з "ОkDiario".

У 60-70-х роках діти більше часу проводили на вулиці, часто гралися без постійного нагляду дорослих і самі вигадували розваги. Сьогодні дитинство проходить у більш контрольованому середовищі з гаджетами та активною участю дорослих. Такі відмінності впливають на розвиток характеру і здатність справлятися з емоціями.

Діти граються. Фото: brooklyn museum

Фахівці окремо виділяють важливу роль розчарування — емоцію, яка виникає, коли щось іде не за планом. У минулому діти частіше вчилися чекати, домовлятися та самостійно вирішувати конфлікти, що розвивало терпіння і самостійність.

Психологи наголошують, що самостійність не завжди означає емоційну зрілість, адже важливо також вчитися розуміти й керувати своїми почуттями. Жорстке виховання саме по собі не гарантує сили, а підтримка дорослих відіграє ключову роль у розвитку впевненості та здорової реакції на труднощі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому наші батьки ніяк не викинуть серванти та кришталь з СРСР.