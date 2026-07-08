Примха касирів? Навіщо в "АТБ" просять класти овочі на касу першими

Одна дрібниця на касі економить час усім

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Багато покупців помічали, що касири в магазинах "АТБ" часто просять викладати овочі та фрукти на касову стрічку першими. Виявляється, це не просто звичка працівників, а спосіб зробити обслуговування швидшим і зручнішим.

Як пояснила касирка мережі на платформі Reddit, овочі та фрукти в магазині пробивають не звичайним скануванням штрихкодів, а за спеціальними кодами. Тому, якщо такі товари опиняються серед інших продуктів або в кінці покупки, це може уповільнювати роботу на касі.

Відповідь касирки. Фото: Reddit

Крім того, співробітниця також відповіла на запитання, чому касири не мають можливості самостійно скасувати покупку на касі. Навіщо у таких випадках працівники магазину кличуть охорону та яку роль вона виконує під час подібних ситуацій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що назва мережі супермаркетів "АТБ" — це не випадковий набір літер. Насправді абревіатура має конкретне значення та пов’язана з історією створення компанії. Багато покупців роками не здогадуються, як саме розшифровується відома назва, хоча відповідь доволі проста.