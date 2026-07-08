Укр

Прихоть кассиров? Зачем в "АТБ" просят класть овощи на кассу первыми

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
В "АТБ" объяснили, почему овощи не стоит оставлять в конце покупок Новость обновлена 08 июля 2026, 12:42
В "АТБ" объяснили, почему овощи не стоит оставлять в конце покупок. Фото Коллаж "Телеграфа"

Одна мелочь на кассе экономит время всем

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Многие покупатели замечали, что кассиры в магазинах "АТБ" часто просят выкладывать овощи и фрукты на кассовую ленту первыми. Оказывается, это не просто привычка работников, а способ сделать обслуживание более быстрым и удобным.

Как пояснила кассирша сети на платформе Reddit, овощи и фрукты в магазине пробивают не обычным сканированием штрихкодов, а по специальным кодам. Поэтому если такие товары оказываются среди других продуктов или в конце покупки, это может замедлять работу на кассе.

Почему на кассовую ленту первыми просят выкладывать овощи и фрукты – ответ кассирши "АТБ"
Ответ кассирши. Фото: Reddit

Кроме того, сотрудница ответила на вопрос, почему кассиры не имеют возможности самостоятельно отменить покупку на кассе. Зачем в таких случаях работники магазина зовут охрану и какую роль она выполняет в подобных ситуациях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что название сети супермаркетов "АТБ" — это не случайный набор букв. На самом деле, аббревиатура имеет конкретное значение и связана с историей создания компании. Многие покупатели годами не догадываются, как именно расшифровывается известное название, хотя ответ достаточно прост.

Теги:
#Касса #Овощи #АТБ