Забудьте про старі газові плити: ці моделі легше миються та не займають багато місця

Цей варіант заслуговує на увагу

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Звичайні плити поступово відходять на другий план у сучасних кухнях. Все більше людей обирають практичніші моделі.

Вони займають менше місця, швидше готують їжу та мають сучасний вигляд. Мовиться про індукційні плити, переваги яких написали в "Dnevno".

Однією з головних переваг є швидкість приготування. Вода на такій поверхні може закипіти значно швидше, ніж на традиційній електричній плиті, що дозволяє заощадити час і електроенергію.

Також індукційні варильні поверхні вважають безпечнішими. Оскільки нагрівається переважно посуд, ризик випадково обпектися менший. Багато моделей мають додаткові функції — автоматичне вимкнення, блокування від дітей та визначення наявності відповідного посуду.

Ще один плюс — простий догляд. На гладкій скляній поверхні немає решіток чи пальників, тому її легко очистити звичайною вологою серветкою.

Індукційна плита. Фото: Телеграф

Чи є недоліки

Попри всі переваги, індукційні плити мають і певні мінуси. Для них потрібен спеціальний посуд із магнітним дном, тому деяким власникам доведеться оновити каструлі та сковорідки.

Крім того, така техніка зазвичай коштує дорожче за звичайні варильні поверхні. У разі поломки ремонт також може бути складнішим і дорожчим.

Попри це, індукційні плити залишаються одним із найпопулярніших рішень для сучасних кухонь. Вони поєднують швидкість, зручність, безпеку та мінімалістичний дизайн, що робить їх привабливим вибором під час ремонту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити відкриті полиці на кухні.