Забудьте о старых газовых плитах: эти модели легче моются и не занимают много места

Этот вариант заслуживает внимания

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Обычные плиты постепенно отходят на второй план в современных кухнях. Все больше людей выбирают более практичные модели.

Они занимают меньше места, быстрее готовят еду и выглядят современнее. Речь идет об индукционных плитах, преимущества которых написали в "Dnevno".

Одним из главных преимуществ является скорость приготовления. Вода на такой поверхности может закипеть гораздо быстрее, чем на традиционной электрической плите, что позволяет сэкономить время и электроэнергию.

Также индукционные варочные поверхности считают более безопасными. Поскольку нагревается преимущественно посуда, риск случайно обжечься меньший. Многие модели имеют дополнительные функции — автоматическое выключение, блокировку от детей и определение соответствующей посуды.

Еще один плюс – простой уход. На гладкой стеклянной поверхности нет решеток или горелок, поэтому ее легко очистить влажной обычной салфеткой.

Индукционная плита. Фото: Телеграф

Есть ли недостатки

Несмотря на все преимущества, индукционные плиты имеют и определенные минусы. Для них нужна специальная посуда с магнитным дном, поэтому некоторым владельцам придется обновить кастрюли и сковородки.

Кроме того, такая техника обычно стоит дороже обычных варочных поверхностей. В случае поломки ремонт также может быть более сложным и более дорогим.

Тем не менее индукционные плиты остаются одним из самых популярных решений для современных кухонь. Они сочетают быстроту, удобство, безопасность и минималистичный дизайн, что делает их привлекательным выбором при ремонте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить открытые полки на кухне.