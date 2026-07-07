Кухонна плитка відходить у минуле: покриття, яке легко миється і монтується без ремонту

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Кухонна плитка багато років була стандартним вибором для підлоги завдяки своїй довговічності та зручності. Проте сучасні власники житла все частіше шукають простіші способи оновити кухню.

Нові покриття дозволяють змінити інтер’єр без тривалого ремонту та зайвих витрат. Такі рішення стають популярними через швидкий монтаж і практичність у щоденному використанні, як написали в "ОkDiario".

Одним із нових трендів стали покриття, які можна встановлювати прямо поверх старої підлоги. Такий підхід дозволяє не знімати плитку, уникнути великої кількості будівельного сміття та скоротити час робіт.

Особливу популярність отримала вінілова підлога. Її часто обирають для кухонь, оскільки вона стійка до вологи, перепадів температури та щоденного навантаження. Крім того, сучасні моделі можуть імітувати дерево, камінь або кераміку, тому допомагають швидко змінити вигляд приміщення.

Вінілова підлога. Фото: Телеграф

Ще одна перевага такого покриття — простий монтаж. Багато варіантів мають замкову систему, завдяки чому підлогу можна встановити значно швидше, ніж під час традиційного ремонту. Догляд за вінілом також не потребує багато зусиль: поверхню легко очищати і вона менше боїться плям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відкриті полиці на кухні втрачають популярність. Альтернативні варіанти меблів допоможуть підтримувати чистоту та порядок.