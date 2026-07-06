Відкриті полиці зникають з кухонь: з якими меблями буде менше пилу та більше порядку

Кухня буде як з Pinterest

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Ще кілька років тому відкриті полиці вважалися одним із головних трендів у дизайні кухонь. На них виставляли красивий посуд, банки зі спеціями та декоративні елементи, створюючи стильний інтер’єр.

Проте з часом багато власників житла зіткнулися з недоліками такого рішення у повсякденному використанні, як от необхідність постійно підтримувати ідеальний порядок. У "femcafe" написали про альтернативу таких меблів.

Дедалі популярнішими стають закриті верхні шафи, особливо моделі, що доходять до самої стелі. Вони дозволяють приховати кухонне приладдя, забезпечують більше місця для зберігання та допомагають підтримувати візуальний порядок.

Який вигляд мають такі шафи. Фото: Телеграф

Дизайнери також зазначають, що такі шафи роблять інтер’єр більш цілісним і сучасним. Водночас відкриті полиці не зникають повністю, але тепер їх частіше використовують лише як невеликий декоративний елемент, а не основну систему зберігання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що гранітні стільниці поступово втрачають популярність, а на зміну їм приходить більш міцний і універсальний матеріал.