Солодка пастка літа: чому прохолодний ефект після морозива триває недовго

Холодні продукти можуть не допомогти у спеку

У спекотні дні багато людей автоматично тягнуться до морозива, думаючи, що це найшвидший спосіб охолодитися. Але насправді такі рішення дають лише короткий ефект і не завжди працюють так, як очікується.

Коли температура повітря висока, організм шукає способи швидко знизити відчуття спеки, тому холодні продукти здаються ідеальним варіантом. Проте різкий холод може викликати лише тимчасове відчуття прохолоди, після чого стан повертається до попереднього рівня, як написали в "750g".

Окремо фахівці звертають увагу на морозиво. Хоч воно й здається найприємнішим літнім десертом, воно містить багато цукру та жирів, через що організму доводиться витрачати додаткові ресурси на його перетравлення. У результаті ефект "освіження" швидко зникає.

Морозиво. Фото: Рixabay

Натомість у спеку радять обирати більш легкі продукти — наприклад, фрукти з високим вмістом води, такі як кавун або диня. Вони допомагають підтримувати відчуття свіжості довше і не створюють зайвого навантаження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці наштампували мемів про аномальну спеку.