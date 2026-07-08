Стейк як у ресторані: що ви робите не так, готуючи м’ясо вдома

На смак стейку впливає якість м’яса, температура сковороди та сіль

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Навіть за умови купівлі якісної яловичини та перевіреного рецепта смажений вдома стейк може вийти сухим і жорстким. Уся справа в тому, що у приготуванні цієї страви є свої нюанси, про які багато хто навіть не здогадується.

Про те, як приготувати справді смачний і соковитий стейк, розповіли професійні кухарі виданню USA Today.

Чому стейк виходить сухим

Під час приготування стейка важливо враховувати жирність м’яса. Для непрофесіоналів найкращим вибором буде м’ясо пожирніше (наприклад, рибай). Жир зберігає соковитість, робить смак яскравішим і пробачає помилки під час приготування. Пісна яловичина готується швидше, тому її дуже легко пересушити.

Друга поширена помилка — недостатньо розігріта сковорода або гриль. Якщо покласти м’ясо на ледь теплу поверхню, воно не підрум’яниться, а просто "пустить" сік і втратить смак. Саме висока температура створює скоринку, яка запечатує сік усередині.

Третя помилка — постійне перевертання. Стейку потрібен час, щоб карамелізуватися з одного боку, перш ніж його чіпати.

Як посмажити соковитий стейк

Обирайте м’ясо з достатнім вмістом жиру, якщо готуєте стейки рідко.

Добре прогрівайте сковороду або гриль заздалегідь — краще довше, ніж здається необхідним. Чавунна сковорода в цьому сенсі надійніша за звичайну.

Не перевертайте м’ясо щохвилини — дайте утворитися скоринці.

Стейк. Фото: Freepik