Не тільки для десертів: як дрібка цукру рятує борщ, соус і навіть м'ясо
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Дізнайтесь, як цукор змінює смак несолодких страв
Цукор серед інгредієнтів овочевих та м'ясних рецептів здається недоречним, але в кулінарії він виконує куди більш тонку роль, ніж просто додає солодкості. Невелика його кількість у томатному соусі, тушкованій капусті чи гуляші допомагає збалансувати смак і підкреслити окремі ноти страви. Цей прийом давно використовують професійні кухарі: важливо лише правильно підібрати дозування, щоб зберегти гармонію смаку.
Для чого додають цукор у солоні страви
Цукор має властивість пом’якшувати смак. Наприклад, у томатному соусі він видаляє зайву кислотність.
Є й менш очевидний ефект: цукор посилює відчуття умами – глибини смаку, яку дають соєвий соус чи витриманий сир. А водночас він впливає навіть на текстуру їжі. Завдяки цукру страва може здаватися більш гладкою та насиченою в роті, хоча формально її консистенція не змінюється, пише словацьке видання Varecha.
Також він може змінювати зовнішній вигляд готової страви. При нагріванні вище 140 °C цукор бере участь у реакції Майяра і надає м'ясу, випічці та овочам на грилі апетитну золотисто-коричневу скоринку. Саме тому невелика кількість цукру часто є у складі маринадів, глазурей та сумішей спецій.
У яких випадках варто додати цукор
- Кислий соус або суп. Якщо томатна основа для пасти, піци або лазаньї вийшла занадто кислою, додайте половину — одну чайну ложку цукру і перемішайте.
- Гіркі овочі. Дрібка цукру зробить м'якшим смак тушкованої капусти та баклажанів.
- Пересолена страва. Невелика кількість цукру частково нейтралізує надлишок солі.
- Запікання та гриль. Якщо м'ясо або овочі погано підрум'янюються, трохи цукру в маринаді або на поверхні дасть красиву карамельну скоринку. Замість цукру підійде і мед.
- Слабкий смак готової страви. Якщо дрібку цукру додати наприкінці приготування гуляшу або бульйону, смак страви стане насиченішим і ароматнішим.
- Занадто гостра страва. У чилі цукор пом'якшує гостроту, не прибираючи її повністю.
Як додавати цукор
Починайте з мінімальної дози — цукор у пікантних стравах працює як спеція, а не як інгредієнт, і легко переборщити з його кількістю. Враховуйте, що мед, кленовий сироп і сироп агави солодші за звичайний цукор, тому їх потрібно менше. І головний орієнтир: якщо страва почала відчуватися солодкою, отже, цукру вже занадто багато.