Не тільки для десертів: як дрібка цукру рятує борщ, соус і навіть м'ясо

Дізнайтесь, як цукор змінює смак несолодких страв

Цукор серед інгредієнтів овочевих та м'ясних рецептів здається недоречним, але в кулінарії він виконує куди більш тонку роль, ніж просто додає солодкості. Невелика його кількість у томатному соусі, тушкованій капусті чи гуляші допомагає збалансувати смак і підкреслити окремі ноти страви. Цей прийом давно використовують професійні кухарі: важливо лише правильно підібрати дозування, щоб зберегти гармонію смаку.

Для чого додають цукор у солоні страви

Цукор має властивість пом’якшувати смак. Наприклад, у томатному соусі він видаляє зайву кислотність.

Є й менш очевидний ефект: цукор посилює відчуття умами – глибини смаку, яку дають соєвий соус чи витриманий сир. А водночас він впливає навіть на текстуру їжі. Завдяки цукру страва може здаватися більш гладкою та насиченою в роті, хоча формально її консистенція не змінюється, пише словацьке видання Varecha.

Також він може змінювати зовнішній вигляд готової страви. При нагріванні вище 140 °C цукор бере участь у реакції Майяра і надає м'ясу, випічці та овочам на грилі апетитну золотисто-коричневу скоринку. Саме тому невелика кількість цукру часто є у складі маринадів, глазурей та сумішей спецій.

У яких випадках варто додати цукор

Кислий соус або суп. Якщо томатна основа для пасти, піци або лазаньї вийшла занадто кислою, додайте половину — одну чайну ложку цукру і перемішайте.

Якщо томатна основа для пасти, піци або лазаньї вийшла занадто кислою, додайте половину — одну чайну ложку цукру і перемішайте. Гіркі овочі. Дрібка цукру зробить м'якшим смак тушкованої капусти та баклажанів.

Дрібка цукру зробить м'якшим смак тушкованої капусти та баклажанів. Пересолена страва. Невелика кількість цукру частково нейтралізує надлишок солі.

Невелика кількість цукру частково нейтралізує надлишок солі. Запікання та гриль. Якщо м'ясо або овочі погано підрум'янюються, трохи цукру в маринаді або на поверхні дасть красиву карамельну скоринку. Замість цукру підійде і мед.

Якщо м'ясо або овочі погано підрум'янюються, трохи цукру в маринаді або на поверхні дасть красиву карамельну скоринку. Замість цукру підійде і мед. Слабкий смак готової страви. Якщо дрібку цукру додати наприкінці приготування гуляшу або бульйону, смак страви стане насиченішим і ароматнішим.

Якщо дрібку цукру додати наприкінці приготування гуляшу або бульйону, смак страви стане насиченішим і ароматнішим. Занадто гостра страва. У чилі цукор пом'якшує гостроту, не прибираючи її повністю.

Цукор. Фото: Freepik

Як додавати цукор

Починайте з мінімальної дози — цукор у пікантних стравах працює як спеція, а не як інгредієнт, і легко переборщити з його кількістю. Враховуйте, що мед, кленовий сироп і сироп агави солодші за звичайний цукор, тому їх потрібно менше. І головний орієнтир: якщо страва почала відчуватися солодкою, отже, цукру вже занадто багато.