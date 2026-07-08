Стейк как в ресторане: что вы делаете не так, готовя мясо дома
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На вкус стейка влияет качество мяса, температура сковороды и соль
Даже при условии покупки качественной говядины и проверенного рецепта жареный дома стейк может выйти сухим и жестким. Все дело в том, что в приготовлении этого блюда есть свои нюансы, о которых многие даже не подозревают.
О том, как приготовить по-настоящему вкусный и сочный стейк, рассказали профессиональные повара изданию USA Today.
Почему стейк получается сухим
Во время приготовления стейка важно учитывать жирность мяса. Для непрофессионалов лучшим выбором будет мясо пожирнее (например, рибай). Жир сохраняет сочность, делает вкус ярче и прощает ошибки в готовке. Постная говядина готовится быстрее, поэтому ее очень легко пересушить.
Вторая частая ошибка — недостаточно разогретая сковорода или гриль. Если положить мясо на едва теплую поверхность, оно не подрумянится, а просто "потечёт" соком и потеряет вкус. Именно высокая температура создаёт корочку, которая запечатывает сок внутри.
Третья ошибка — постоянное переворачивание. Стейку нужно время, чтобы карамелизоваться с одной стороны, прежде чем его трогать.
Как пожарить сочный стейк
- Выбирайте мясо с достаточным содержанием жира, если готовите стейки редко.
- Хорошо прогревайте сковороду или гриль заранее — лучше дольше, чем кажется нужным. Чугунная сковорода в этом смысле надёжнее обычной.
- Не переворачивайте мясо каждую минуту — дайте корочке образоваться.
- Солите стейк как минимум за 20 минут до жарки (а лучше — за пару часов) и обязательно промокните мясо бумажным полотенцем перед готовкой: сухая поверхность быстрее покрывается корочкой.
- Из специй используйте крупную соль и свежемолотый перец. При желании можно добавить чеснок, розмарин или тимьян.
- Снимайте стейк с огня чуть раньше, чем он достигнет нужной прожарки: температура внутри продолжает расти ещё несколько минут. И обязательно дайте мясу "отдохнуть" пару минут перед подачей.